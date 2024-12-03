Самолеты Путина использовали для депортации украинских детей – исследование
Школа общественного здоровья Йельского университета опубликовала исследование, в котором утверждается, что самолеты и средства правителя России Владимира Путина были использованы в "программе вывоза детей с оккупированных украинских территорий, лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".
Источник: Reuters со ссылкой на исследование
Дословно: "В новом отчете, переданном агентству Reuters, содержится подробная информация о вероятной программе депортации и лицах, причастных к ней, в том числе о том, что, по словам ведущего исследователя, является новыми связями с Путиным".
Детали: Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд сообщил, что он планирует представить результаты исследования Совету Безопасности ООН в среду. В этом США на ротационной основе председательствуют в этом органе, состоящем из 15 членов.
Реймонд сказал, что исследование содержит доказательства, подтверждающие дополнительные обвинения МУС против Путина в "насильственном перемещении" людей из одной национальной и этнической группы в другую.
Он также отметил, что отчет доказывает, что "депортация украинских детей является частью систематической, управляемой Кремлем программы", направленной на то, чтобы сделать их гражданами России.
В ответ на вопрос Reuters офис прокурора МУС заявил о полезности отчета "в нашей дальнейшей деятельности по этому делу", но не будут предоставлять дополнительную информацию.
Офис президента Украины не ответил на запросы о комментариях. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что не имеет комментариев на данный момент.
Отмечается, что агентство Reuters не смогло самостоятельно подтвердить выводы исследования.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова публично заявила, что "усыновленный" ею подросток из захваченного Мариуполя Филипп подвергся влиянию украинской "пропаганды", но ее уже называет "мамой".
- В России похищенных украинских детей психологически затравливают, обзывают и избивают за неповиновение, сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.
- Российские захватчики пытаются перевоспитать украинских детей. Например, в Мариуполе оккупанты заставляют учеников выстраиваться в линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать российский флаг.