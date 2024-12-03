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Самолеты Путина использовали для депортации украинских детей – исследование

Станислав ПогориловВторник, 3 декабря 2024, 14:43
Самолеты Путина использовали для депортации украинских детей – исследование
Владимир Путин и Мария Львова-Белова, ордер на арест которых выдан МКС, фото: Gewtty Images

Школа общественного здоровья Йельского университета опубликовала исследование, в котором утверждается, что самолеты и средства правителя России Владимира Путина были использованы в "программе вывоза детей с оккупированных украинских территорий, лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

Источник: Reuters со ссылкой на исследование

Дословно: "В новом отчете, переданном агентству Reuters, содержится подробная информация о вероятной программе депортации и лицах, причастных к ней, в том числе о том, что, по словам ведущего исследователя, является новыми связями с Путиным".

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Детали: Исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Реймонд сообщил, что он планирует представить результаты исследования Совету Безопасности ООН в среду. В этом США на ротационной основе председательствуют в этом органе, состоящем из 15 членов.

Реймонд сказал, что исследование содержит доказательства, подтверждающие дополнительные обвинения МУС против Путина в "насильственном перемещении" людей из одной национальной и этнической группы в другую.

Он также отметил, что отчет доказывает, что "депортация украинских детей является частью систематической, управляемой Кремлем программы", направленной на то, чтобы сделать их гражданами России.

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В ответ на вопрос Reuters офис прокурора МУС заявил о полезности отчета "в нашей дальнейшей деятельности по этому делу", но не будут предоставлять дополнительную информацию.

Офис президента Украины не ответил на запросы о комментариях. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что не имеет комментариев на данный момент.

Отмечается, что агентство Reuters не смогло самостоятельно подтвердить выводы исследования.

Узнать больше: Не только Львова-Белова: УП установила кураторов похищения украинских детей

Предыстория:

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