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Николаевские морпехи с побратимами разнесли колонну ВДВ РФ на Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 15:23
Николаевские морпехи с побратимами разнесли колонну ВДВ РФ на Курщине
иллюстративное фото 36 ОБрМП

Николаевские морские пехотинцы вместе с боевыми побратимами дружественных подразделений уничтожили механизированную колонну российских десантников на Курщине.

Источник: видео 36 ОБрМП, источники "Украинской правды в бригаде

Детали: Враг выдвинулся колонной из шести единиц бронетехники. В результате боевых действий в районе Новоивановки и Зеленого Шляха Курской области РФ морские пехотинцы уничтожили три боевые машины десанта и один танк Т-72.

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Во время попытки штурма враг понес потери около взвода личного состава, а именно: 18 убитыми и 17 ранеными.

Курская область Вооруженные силывойна
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