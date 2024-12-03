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Депутаты вызвали Умерова в Раду из-за скандалов по закупке мин

Анастасия ПроцВторник, 3 декабря 2024, 15:37
Депутаты вызвали Умерова в Раду из-за скандалов по закупке мин
Умеров. фото: Getty Images

На фоне скандалов об оборонных заказах министра обороны Рустема Умерова вызвали с докладом по закупкам мин в Верховную Раду.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Дословно: "В Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова по скандалам об оборонных заказах (в частности, мин)".

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Детали: За это решение проголосовали 153 депутата при 150 необходимых.

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Что предшествовало:

  • В последнее время в медиапространстве появляется информация о проблемах с 120-мм минами, которые используются Вооруженными силами Украины. В частности, сообщается о случаях, когда снаряды не вылетают из ствола, не взрываются после попадания или отклоняются от заданной точки на сотни метров. Проблему подсветили журналисты Юлия Кириенко и Юрий Бутусов.
  • 26 ноября Министерство обороны заявило, что активно расследует причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт. Сейчас Министерство обороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения - до завершения установления причин нештатного срабатывания.

МинобороныВерховная Рада
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