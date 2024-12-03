Депутаты вызвали Умерова в Раду из-за скандалов по закупке мин

На фоне скандалов об оборонных заказах министра обороны Рустема Умерова вызвали с докладом по закупкам мин в Верховную Раду.

Источник: нардеп Ярослав Железняк

Дословно: "В Раду вызвали Министра обороны Рустема Умерова по скандалам об оборонных заказах (в частности, мин)".

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Детали: За это решение проголосовали 153 депутата при 150 необходимых.

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