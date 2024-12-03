Зеленский провел Ставку и заявил об ускорении производства украинских ракет

Президент Владимир Зеленский провел 3 декабря заседание Ставки верховного главнокомандующего, после которого заявил об ускорении производства украинских ракет.

Источник: глава государства в Telegram

Прямая речь: "Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки.

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Был доклад по испытанию новых типов ракет. Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство".

Детали: Сообщается также, что Зеленский заслушал доклады по контрактам для производства оружия в Украине. Президент заявил о существенном объеме новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты.

Стороны обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.

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Зеленский отмечает, что провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил, которые докладывали по защите объектов энергетики и относительно восстановительных работ.