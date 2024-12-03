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В НАТО считают, что войска РФ замедлятся после Покровска в случае его падения

Сергей Сидоренко, Александр ШумилинВторник, 3 декабря 2024, 16:19
В НАТО считают, что войска РФ замедлятся после Покровска в случае его падения
Фото: Getty Images

Данные НАТО подтверждают, что резкое продвижение российских войск за последний период многократно ускорилось, но аналитики Альянса рассчитывают на замедление этого процесса после Покровска, если россиянам удастся его захватить.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, который общался на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе

Детали: Представитель руководства НАТО отметил, что в последнее время россияне имели резкое продвижение, захватывая новую территорию.

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"Сейчас очевидно, что украинская линия фронта – под растущим давлением. Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас кое-где мы видим изменения до 10 километров в день", – сказал представитель Альянса.

Впрочем, он подчеркнул, что это была "простая территория" и в дальнейшем армия Украины сможет сдерживать натиск эффективнее.

"Мы рассчитываем, что после Покровска продвижение замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Мы ожидаем, что будет более сильное сопротивление", – заявил он.

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Отвечая на вопрос "ЕвроПравды", чиновник, впрочем, уточнил, что не считает захват Покровска абсолютно неизбежным. "Я не стану прогнозировать, точно ли Покровск падет или когда это может произойти, но сейчас у России действительно есть импульс, который играет в пользу этого", – добавил он.

Прогнозы по изменению тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление более осторожны.

"Зимняя погода повлияет – в конце концов, грязь в полях мешает продвижению линии фронта. Однако главное, что может остановить продвижение россиян – это военные и достаточное количество необходимого оружия", – добавил он

Ранее "ЕвроПравда сообщала", что в Германии прогнозируют скорую потерю Покровска Украиной. Быстрое продвижение россиян подтверждали и другие западные источники. В частности, месяц назад разведка Эстонии утверждала, что в течение недели РФ оккупировала 150 квадратных километров Донецкой области.

РосcияДонецкая областьвойна
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