СБУ собрала доказательства на военного преступника, который готовит штурмовиков из школьников Крыма

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на военного преступника Андрея Попова - 54-летнего руководителя "Общества содействия армии авиации и флота РФ" во временно оккупированном Крыму.

Источник: СБУ

Детали: Согласно материалам дела, фигурант использует вражеский центр для боевой и идеологической подготовки местных школьников к войне против Украины.

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В стенах оккупационного учреждения детей, преимущественно 14 лет, учат действиям в составе штурмовых групп оккупантов, а также управлять ударными и разведывательными дронами страны-агрессора.

Также на "курсах" школьники осваивают технику стрельбы из различных видов вооружений и учатся преодолевать заминированные участки.

Для тренировок российские инструкторы используют полигоны и учебные центры вооруженных сил РФ в районе временно оккупированного Симферополя.

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Еще одной составляющей учебного процесса является пропагандистская "обработка" школьников в контексте ненависти к украинской государственности, отмечают в спецслужбе.

Сейчас Попов по директиве министра обороны РФ Андрея Белоусова организует еще одно отделение оккупационного учреждения на временно захваченной части территории Запорожской области.

О выполнении указаний Москвы фигурант регулярно "отчитывается" в эфирах кремлевских телеканалов "Крым 24" и "Новости Крыма и Севастополя".

По данным следствия, фигурант, проживая на территории украинского полуострова, еще в 2014 году поддержал агрессора, а впоследствии получил "должность" в оккупационной администрации РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Попову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 438 (военные преступления);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против украинского государства.