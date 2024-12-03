Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Подозреваемый в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО после того, как его сторонники внесли залог в 908 тысяч гривен.

Источник: корреспондент проекта "Ґрати" из-под Львовского СИЗО №19.

Детали: 2 октября Галицкий районный суд Львова арестовал Стахива на два месяца. Впоследствии, 28 ноября суд продлил арест блогера, однако позволил ему выйти на свободу под залог в 908 тысяч гривен. Сторонники Стахива сразу объявили сбор средств, необходимую сумму они собрали менее чем за неделю.

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