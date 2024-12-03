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Перспективы для инвестиций внутри страны

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Валентина РоманенкоВторник, 3 декабря 2024, 17:07
Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог
фото: Ґрати

Подозреваемый в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО после того, как его сторонники внесли залог в 908 тысяч гривен.

Источник: корреспондент проекта "Ґрати" из-под Львовского СИЗО №19.

Детали: 2 октября Галицкий районный суд Львова арестовал Стахива на два месяца. Впоследствии, 28 ноября суд продлил арест блогера, однако позволил ему выйти на свободу под залог в 908 тысяч гривен. Сторонники Стахива сразу объявили сбор средств, необходимую сумму они собрали менее чем за неделю.

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Предыстория:

  • Остап Стахив во время пандемии Covid-19 организовывал митинги против карантина и вакцинации, а саму пандемию называл фейковой. В начале полномасштабного российского вторжения он переключился на борьбу против мобилизации: повестки называл незаконными и утверждал, что ТЦК похищают и пытают людей.
  • В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.
  • 25 сентября 2024 года СБУ, Национальная полиция и прокуратура после обысков объявили Стахиву новое подозрение: ему инкриминируется распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничество.

провокациимошенничествоЛьвов
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