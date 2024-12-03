Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Алена МазуренкоВторник, 3 декабря 2024, 17:15
В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок
фото: Нацполиция

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП 1 декабря, где погибла 10-летняя девочка.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей (ч.2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения.

Реклама:

Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток".

Детали: 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

РЕКЛАМА:

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Напомним:

  • Также следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, который вызвал смертельное ДТП в Днепре, за неоказание помощи пострадавшим.

ДТПДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сирийские повстанцы продвигаются, в США допускают падение режима Асада через несколько дней – СМИ

обновленоЗеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен

SpaceX по заказу Пентагона расширит Украине доступ к милитаризованному варианту Starlink

И. о. мэра Чернигова подал в отставку, заявив, что город "взяли в заложники"

Fitch оставил рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Все новости...
ДТП
Водитель сбил двух пограничников на блокпосте: один погиб
Смертельная авария в Днепре: Подозрение получил пассажир BMW за неоказание помощи
В Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции
Последние новости
21:51
Парламент Кореи не поддержал импичмент президента, но в правящей партии говорят об отставке
21:39
Через год активность Солнца может перейти к уровню "боевой зоны": что это значит и когда случится
21:15
обновляетсяРоссияне запустили ударные БпЛА с разных направлений
21:10
Министр обороны Греции обнародовал план создания противоракетного щита
21:01
"Карпаты" деклассировали "Верес" в чемпионате Украины по футболу
20:44
Сирийские повстанцы продвигаются, в США допускают падение режима Асада через несколько дней – СМИ
20:03
киберспортОпределился соперник NAVI в решающем матче за выход в плейоф PW Shanghai Major 2024
19:59
обновленоЗеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мир благодаря силе возможен
19:52
Из-под завалов дома в Гааге извлекли тела четырех погибших
19:35
Встреча Зеленского, Трампа и Макрона длилась 35 минут, заявлений не было
Все новости...
Реклама:
Реклама: