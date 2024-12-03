В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок
В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП 1 декабря, где погибла 10-летняя девочка.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей (ч.2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения.
Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток".
Детали: 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".
В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.
Напомним:
- Также следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, который вызвал смертельное ДТП в Днепре, за неоказание помощи пострадавшим.