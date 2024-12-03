В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП 1 декабря, где погибла 10-летняя девочка.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей (ч.2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения.

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Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток".

Детали: 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Напомним: