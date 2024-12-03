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Перспективы для инвестиций внутри страны

Словацкие депутаты собрались поехать с официальным визитом в Москву

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 3 декабря 2024, 18:04
Словацкие депутаты собрались поехать с официальным визитом в Москву
Андрей Данко, фото: Getty Images

Группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической партии SNS Андреем Данко готовятся поехать в Москву.

Источник: "Европейская правда", SME

Детали: По словам Данко, визит в Москву состоится 10 января 2025 года, его уже одобрил исполняющий обязанности спикера парламента Петер Жига – то есть он будет финансироваться из словацкого бюджета.

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Вместе с лидером Словацкой национальной партии в Россию поедут еще шестеро депутатов, но окончательный список пока не сформирован.

Данко заявил, что в Москве хочет встретиться с председателем российской Госдумы Вячеславом Володиным – он приглашал словака в Россию еще летом, но визит пришлось отложить.

Кроме этого, лидер SNS хочет поговорить с российским министром промышленности Денисом Мантуровым о "сотрудничестве в энергетическом секторе".

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"И потом, конечно, не хотелось бы оставить без внимания Лаврова, с которым у меня очень хорошие отношения", – признался он.

Ранее визитом в Москву уже опозорился Любош Блаха, евродепутат от партии премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Сам Фицо заявил, что хочет посмотреть парад на Красной площади в Москве в 2025 году.

СловакияРосcия
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