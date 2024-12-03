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Перспективы для инвестиций внутри страны

СМИ: Италия готовит десятый пакет военной помощи Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 18:33
СМИ: Италия готовит десятый пакет военной помощи Украине
Фото: Getty Images

Италия готовит новый, уже десятый по счету пакет военной помощи для Украины.

Источник: агентству Reuters сообщили два информированных источника, пишет "Европейская правда"

Детали: Источники на условиях анонимности рассказали, что итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года, но отказались предоставить подробности.

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Италия оказывает военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го. Но фактически вся информация об отправке оружия засекречена.

Для отправки оружия в Украину правительству премьера Джорджии Мелони нужно разрешение парламента. Сейчас оно действует до конца 2024 года.

Ранее стало известно об отправке франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T – уже второй для Украины.

Италияпомощь Украине
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