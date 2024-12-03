Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад
Вторник, 3 декабря 2024, 19:15
Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений.
Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, Игорь Смелянский в Facebook
Детали: В частности назначены:
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- Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
- Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
- Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
- Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
- Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.
- Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.
В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.
Что предшествовало: 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.