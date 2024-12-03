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Перспективы для инвестиций внутри страны

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 19:15
Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад
Фото - Getty Images

Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, Игорь Смелянский в Facebook

Детали: В частности назначены:

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  • Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
  • Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
  • Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
  • Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;
  • Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.
  • Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.

В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.

Что предшествовало: 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.

Кабинет министров
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