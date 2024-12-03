Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

Кабинет министров 3 декабря принял ряд кадровых решений.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, Игорь Смелянский в Facebook

Детали: В частности назначены:

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Шкрум Алена Ивановна первым заместителем Министра развития общин и территорий Украины;

Ковальчука Константина Алексеевича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;

Ищенко Григория Григорьевича Председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

Чаплю Виталия Михайловича заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины;

Смелянского Игоря Ефимовича Правительственным уполномоченным по вопросам реформирования таможенных органов.

Согласовано назначение Гребы Романа Владимировича заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.

В то же время Смелянский сообщил, что не планирует уходить с должности генерального директора Укрпочты.

Что предшествовало: 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум сложила мандат.