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Сибига раскрыл детали запроса Украины на ПВО: минимум 20 систем для защиты энергетики

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 19:32
Сибига раскрыл детали запроса Украины на ПВО: минимум 20 систем для защиты энергетики
Андрей Сибига, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о запросе на помощь, который Украина передала союзникам в НАТО для усиления своей системы противовоздушной обороны.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя 

Детали: Сибига рассказал о причинах нового запроса Украины перед началом своей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Министр пояснил, что Украина пытается сдержать удары РФ по объектам украинской энергетики. "Сейчас Россия пытается использовать энергетику как оружие. Они пытаются отрезать нас от ядерной энергии, атакуют ядерные энергетические объекты, и это новая реальность. Поэтому нам нужны сильные исторические решения партнеров вместо призывов к России", – заявил он.

Министр уточнил заявление, которое он сделал в Брюсселе ранее, о поставке минимум 20 систем ПВО. По его словам речь идет о необходимости защитить от российских атак 19 объектов энергетики, и из заявления следовало, что прежде всего речь идет о ядерной энергетике. Как известно, на подконтрольной территории Украины расположены 4 атомные электростанции, включая закрытую ЧАЭС, распределительные мощности которой используются и сейчас. Также работоспособность объектов энергетики зависит от распределительных узлов.

"Нам срочно нужны дополнительные 19 систем ПВО для защиты наших стратегических объектов. И я убежден, что с помощью наших партнеров мы пройдем эту зиму, потому что получим эти системы для защиты этих 19 объектов", – заявил министр. "Мы уже прислали конкретный перечень наших потребностей и надеемся, что конкретным результатом встречи сегодня и последующих дней будет решение наших ближайших партнеров поставить эти системы", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что в Брюсселе Украина просит страны НАТО о минимум 20 системах ПВО типа Hawk, NASAMS, IRIS-T.

Также МИД заявил, что Украина отказывается от заменителей членства в НАТО.

Какие новости принесет встреча министров НАТО, смотрите в материале "ЕП" из Брюсселя.

МИДэнергетикаПВОпомощь Украине
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