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Перспективы для инвестиций внутри страны

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 19:53
Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн
Иллюстративное фото - Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 3 декабря, подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД Украины

Детали: Межправительственный меморандум о взаимопонимании "о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины" предусматривает возможность американской помощи на сумму до 825 миллионов долларов.

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Документ, как отмечает МИД, "создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины".

Речь идет в частности о восстановлении критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу к низкоуглеродной экономике.

Отметим, что о выделении 825 миллионов долларов на помощь энергосистеме Украины США объявляли еще в июне.

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В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

энергетикапомощь Украине
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