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Минобороны: 17-летние ребята смогут через Резерв+ становиться на воинский учет

"Украинская правда"Вторник, 3 декабря 2024, 20:12
Минобороны: 17-летние ребята смогут через Резерв+ становиться на воинский учет
Фото иллюстративное

Парламент поддержал в первом чтении проект закона №12076, который позволяет автоматически через Резерв+ становиться на воинский учет 17-летним юношам по достижению возраста.

Источник: пресс-служба Министерства обороны и Верховной Рады

Детали: Ребята, которым исполняется 17 лет, смогут стать на учет призывников с помощью Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

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Проект закона предусматривает, что юношам больше не нужно обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или проходить медосмотр. Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

В Верховной Раде также добавили, что женщины, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников. "После прохождения базовой военной службы - берутся на воинский учет военнообязанных", - говорится в сообщении.

Предыстория:

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  • Ранее Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили реформу военно-врачебных комиссий, которая устранит необходимость посещать территориальные центры комплектования.

Миноборонывоинский учет
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