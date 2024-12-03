Минобороны: 17-летние ребята смогут через Резерв+ становиться на воинский учет

Парламент поддержал в первом чтении проект закона №12076, который позволяет автоматически через Резерв+ становиться на воинский учет 17-летним юношам по достижению возраста.

Источник: пресс-служба Министерства обороны и Верховной Рады

Детали: Ребята, которым исполняется 17 лет, смогут стать на учет призывников с помощью Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

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Проект закона предусматривает, что юношам больше не нужно обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, или проходить медосмотр. Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

В Верховной Раде также добавили, что женщины, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников. "После прохождения базовой военной службы - берутся на воинский учет военнообязанных", - говорится в сообщении.

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