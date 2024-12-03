Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных

Россия и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных.

Источник: председатель постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко, пишет государственное агентство БелТА

Детали: Как утверждает Лепешко, в Беларуси такой учебный центр создадут в Гродненской области, в России - на территории Нижегородской и Калининградской областей. Сейчас для этого готовят кадры в военных учебных заведениях Беларуси и России.

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Он также напомнил, что в 2023 году началась реализация трех союзных программ в сфере обороны, одна из которых посвящена усилению безопасности границы, две другие - совершенствованию инфраструктуры Беларуси и России для обеспечения региональной группировки войска.

Также страны подписали "более 160 соглашений о совместной деятельности в военной сфере" в 2025 году.

Чиновник отметил, что военно-воздушные силы Беларуси и России периодически проводят "совместное патрулирование воздушных границ союзного государства в воздушном пространстве Беларуси", что, по его словам, "чрезвычайно важно, поскольку американская стратегическая и тактическая авиация уже давно летает в воздушном пространстве Польши и стран Балтии вблизи границы Союзного государства".

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Как утверждает Лепешко, все совместные с Россией учения имеют "исключительно оборонительный характер".