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Российские войска атакуют ударными беспилотниками

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовВторник, 3 декабря 2024, 23:55
Российские войска атакуют ударными беспилотниками
Фото - Getty Images

Вечером 3 декабря российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 19:47 сообщили о группе БПЛА на севере Черниговской области.

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В 20:38 стало известно о группе БПЛА на востоке Харьковской области.

В 21:04 военные предупредили о группе БПЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область и о группе БПЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.

По состоянию на 21:55 известно о БПЛА:

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  • на западе и северо-востоке Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • в центральной части Сумщины курсом на юг;
  • на востоке Полтавской области курсом на запад;
  • на севере Харьковской области курсом на Кременчуг.

В 22:37 сообщили о группе БПЛА:

  • на севере Житомирщины курсом на юг;
  • на юго-западе Черниговской области курсом на Киевскую область;
  • на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • на севере Полтавской области курсом на северо-запад;
  • на севере Днепропетровской области курсом на запад.

В 23:47 военные предупредили о группе БПЛА:

  • на северо-западе Черниговщины курсом на Киевщину;
  • на юге Киевской области курсом на запад;
  • в северо-центральной части Житомирщины курсом на запад;
  • в центральной части Кировоградской области курсом на север и запад;
  • на Николаевщине курсом на север и северо-запад.

В 00:21 Сообщили о "Шахеде" на Житомир со стороны Левков.

По состоянию на 01:01:

  • Группа БПЛА на севере и юге Черниговщины курсом на юго-восток и северо-запад соответственно.
  • Группа БПЛА в центре и юге Житомирщины курсом на юго-восток и на запад.
  • Группа БПЛА на севере и центре Хмельницкой области курсом на юг и юго-запад.
  • Группа БПЛА в Черкасской области, на юге и востоке области курсом на северо-запад и на северо-восток.
  • Группа БПЛА на севере Кировоградской области курсом на север.
  • Группа БПЛА на юге Винницкой области курсом на северо-запад.
  • Группа БПЛА на севере Одесской области курсом на северо-запад.
  • Группа БПЛА на юге Николаевской области курсом на северо-запад.

В 01:07 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Староконстантинов.

Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

По состоянию на 02:04:

  • на севере Черниговской области курсом на северо-запад;
  • на севере Киевской области курсом на запад;
  • на севере Хмельницкой области курсом на юго-восток;
  • на севере Тернопольщины курсом на юг;
  • на востоке Полтавщины курсом на восток;
  • на севере и юге Николаевщины курсом на север и юго-восток.

По состоянию на 03:03:

  • группа БПЛА в центральной части Черниговщины курсом на юго-запад;
  • группа БПЛА на востоке Житомирщины курсом на юго-восток;
  • группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на юго-восток.

В 04:20 военные сообщили о вражеском БПЛА на юго-востоке Запорожской области - курс западный.

беспилотникивойнавоздушная тревога
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