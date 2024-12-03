Российские войска атакуют ударными беспилотниками

Вечером 3 декабря российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 19:47 сообщили о группе БПЛА на севере Черниговской области.

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В 20:38 стало известно о группе БПЛА на востоке Харьковской области.

В 21:04 военные предупредили о группе БПЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область и о группе БПЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.

По состоянию на 21:55 известно о БПЛА:

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на западе и северо-востоке Черниговской области курсом на Киевскую область;

в центральной части Сумщины курсом на юг;

на востоке Полтавской области курсом на запад;

на севере Харьковской области курсом на Кременчуг.

В 22:37 сообщили о группе БПЛА:

на севере Житомирщины курсом на юг;

на юго-западе Черниговской области курсом на Киевскую область;

на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

на севере Полтавской области курсом на северо-запад;

на севере Днепропетровской области курсом на запад.

В 23:47 военные предупредили о группе БПЛА:

на северо-западе Черниговщины курсом на Киевщину;

на юге Киевской области курсом на запад;

в северо-центральной части Житомирщины курсом на запад;

в центральной части Кировоградской области курсом на север и запад;

на Николаевщине курсом на север и северо-запад.

В 00:21 Сообщили о "Шахеде" на Житомир со стороны Левков.

По состоянию на 01:01:

Группа БПЛА на севере и юге Черниговщины курсом на юго-восток и северо-запад соответственно.

Группа БПЛА в центре и юге Житомирщины курсом на юго-восток и на запад.

Группа БПЛА на севере и центре Хмельницкой области курсом на юг и юго-запад.

Группа БПЛА в Черкасской области, на юге и востоке области курсом на северо-запад и на северо-восток.

Группа БПЛА на севере Кировоградской области курсом на север.

Группа БПЛА на юге Винницкой области курсом на северо-запад.

Группа БПЛА на севере Одесской области курсом на северо-запад.

Группа БПЛА на юге Николаевской области курсом на северо-запад.

В 01:07 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Староконстантинов.

Мапа: alerts.in.ua

По состоянию на 02:04:

на севере Черниговской области курсом на северо-запад;

на севере Киевской области курсом на запад;

на севере Хмельницкой области курсом на юго-восток;

на севере Тернопольщины курсом на юг;

на востоке Полтавщины курсом на восток;

на севере и юге Николаевщины курсом на север и юго-восток.

По состоянию на 03:03:

группа БПЛА в центральной части Черниговщины курсом на юго-запад;

группа БПЛА на востоке Житомирщины курсом на юго-восток;

группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на юго-восток.

В 04:20 военные сообщили о вражеском БПЛА на юго-востоке Запорожской области - курс западный.