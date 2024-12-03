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Перспективы для инвестиций внутри страны

СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Дональд Трамп. Фото - Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече на прошлой неделе с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пошутил, что Канада должна стать 51-м американским штатом.

Источник: об этом телеканалу CNN сообщили два источника, пишет "Европейская правда"

Детали: Слова Трампа прозвучали на неформальной встрече с Трюдо в Мар-а-Лаго во Флориде, куда канадский премьер приехал после обещания избранного президента США наложить тарифы в 25% на все товары из Канады.

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После того, как Трюдо заметил, что такие тарифы навредят канадской экономике, Трамп пошутил, что если это так, то, возможно, Канаде стоит присоединиться к США как 51-й штат, сказали собеседники CNN.

Один из источников телеканала подчеркнул, что слова избранного президента США должны были быть шуткой, и другие гости восприняли их именно так.

Напомним, на прошлой неделе Трамп сообщил, что одним из своих первых указов введет 25-процентный тариф на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики, и дополнительный 10-процентный тариф на товары из Китая.

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Отметим, что во время своего первого президентства Трамп предлагал купить Гренландию – и тогда говорил вполне серьезно.

ТрампКанада
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