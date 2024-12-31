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Евгений КизиловВторник, 31 декабря 2024, 21:46
иллюстративное фото от getty images

На подконтрольную Украине территорию вернули четырех детей

Благотворительная организация Save Ukraine вернула из оккупированной Херсонщины двух девочек и двух мальчиков.

Источник: руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

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Прямая речь: "Настоящее новогоднее чудо! На подконтрольную Украине территорию вернули четырех детей с пока оккупированного левобережья Херсонщины. Это – двое мальчиков и две девочки, которым от 3 до 17 лет. Каждый и каждая пережили то, чего не должен знать ни один ребенок, - российский террор, угрозы, допросы родных...

Это стало возможным благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и невероятной работе благотворительной организации "Save Ukraine".

Детали: По словам председателя ОВА, теперь дети в безопасности, вместе со своими близкими. Им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. 

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Прокудин рассказал, что с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

Херсонская областьдетивойна
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