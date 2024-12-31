Россия атаковала Запорожье в новогоднюю ночь: прогремели взрывы, горят дома

За два часа до Нового года 2025 в Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги. В результате атаки в области зафиксирован пожар в частном секторе.

Источник: Воздушные силы, "Суспільне"

Детали: По данным военных, в это время на Запорожье россияне запустили ударные беспилотники.

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Перед этим оккупанты атаковали область с КАБов.

Это уже шестая воздушная тревога в области за 31 декабря.

Обновлено: Около часа ночи 1 января Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов. Спасатели спасли женщину.