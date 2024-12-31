В новогоднюю ночь россияне атакуют ударными БпЛА с севера и юга

Вечером 31 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками с южного и северного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 21:30 Воздушные силы сообщили о движении вражеских БпЛА из Херсонской в направлении Николаевской области.

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Около 22:00 угрозу ударных БпЛА объявили в Запорожской области, Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.

Угрозу ударных БпЛА объявили также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

По состоянию на 22:28 было известно о БпЛА на Николаевщине, курсом на север в направлении Кировоградской области, а также БпЛА на г. Запорожье с юго-запада. Впоследствии было предупреждение о БпЛА на г. Запорожье с юга.

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Около 23 часов угрозу применения врагом ударных БПЛА объявили на Сумщине, а в 23:33 – на Черниговщине.

По состоянию на 23:36:

БпЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-восток.

БпЛА на юге Сумщины, курс – западный.

новые БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.

карта воздушных тревог по состоянию на 23:44, alerts.in.ua

Впоследствии угрозу применения ударных БпЛА объявили на Полтавщине.

По состоянию на 00:14:

БпЛА с Харьковщины на Полтавщину, курс - юго-западный в направлении города Полтава.

БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.

БпЛА на Полтавщине в районе Лубен, курс - юго-западный.

Новые БпЛА на севере и в центре Черниговщины, курс - юго-западный.

По состоянию на 00:49: