Российские войска атакуют ударными беспилотниками
Вечером 3 декабря российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 19:47 сообщили о группе БПЛА на севере Черниговской области.
В 20:38 стало известно о группе БПЛА на востоке Харьковской области.
В 21:04 военные предупредили о группе БПЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область и о группе БПЛА на востоке и в центре Харьковской области курсом на Полтаву.
По состоянию на 21:55 известно о БПЛА:
- на западе и северо-востоке Черниговской области курсом на Киевскую область;
- в центральной части Сумщины курсом на юг;
- на востоке Полтавской области курсом на запад;
- на севере Харьковской области курсом на Кременчуг.
В 22:37 сообщили о группе БПЛА:
- на севере Житомирщины курсом на юг;
- на юго-западе Черниговской области курсом на Киевскую область;
- на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
- на севере Полтавской области курсом на северо-запад;
- на севере Днепропетровской области курсом на запад.
В 23:47 военные предупредили о группе БПЛА:
- на северо-западе Черниговщины курсом на Киевщину;
- на юге Киевской области курсом на запад;
- в северо-центральной части Житомирщины курсом на запад;
- в центральной части Кировоградской области курсом на север и запад;
- на Николаевщине курсом на север и северо-запад.
В 00:21 Сообщили о "Шахеде" на Житомир со стороны Левков.
По состоянию на 01:01:
- Группа БПЛА на севере и юге Черниговщины курсом на юго-восток и северо-запад соответственно.
- Группа БПЛА в центре и юге Житомирщины курсом на юго-восток и на запад.
- Группа БПЛА на севере и центре Хмельницкой области курсом на юг и юго-запад.
- Группа БПЛА в Черкасской области, на юге и востоке области курсом на северо-запад и на северо-восток.
- Группа БПЛА на севере Кировоградской области курсом на север.
- Группа БПЛА на юге Винницкой области курсом на северо-запад.
- Группа БПЛА на севере Одесской области курсом на северо-запад.
- Группа БПЛА на юге Николаевской области курсом на северо-запад.
В 01:07 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Староконстантинов.
По состоянию на 02:04:
- на севере Черниговской области курсом на северо-запад;
- на севере Киевской области курсом на запад;
- на севере Хмельницкой области курсом на юго-восток;
- на севере Тернопольщины курсом на юг;
- на востоке Полтавщины курсом на восток;
- на севере и юге Николаевщины курсом на север и юго-восток.
По состоянию на 03:03:
- группа БПЛА в центральной части Черниговщины курсом на юго-запад;
- группа БПЛА на востоке Житомирщины курсом на юго-восток;
- группа БПЛА на юге Николаевщины курсом на юго-восток.
В 04:20 военные сообщили о вражеском БПЛА на юго-востоке Запорожской области - курс западный.
В 06:59 Воздушные силы предупредили о БПЛА на юге Черниговской области, который движется курсом на Сумскую и Киевскую области.