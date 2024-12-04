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Перспективы для инвестиций внутри страны

Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине

Иван ДьяконовСреда, 4 декабря 2024, 01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
Кая Каллас. Фото: getty images

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Европейский Союз активнее выполнять свои обещания относительно поставок военной помощи Украине.

Источник: Каллас общаясь с журналистами в штаб-квартире НАТО после возвращения из Киева, передает "Радио Свобода

Детали: Каллас подчеркнула важность выполнения обещаний, которые ЕС дает Украине.

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Прямая речь: "У них были очень конкретные запросы, как всегда, а также разочарование, что все, что было обещано, на самом деле не доходит до них. Поэтому нам действительно нужно работать над всеми этими обещаниями, чтобы действительно их выполнить".

Детали: Она также сообщила, что ЕС работает над новым пакетом санкций против России и разблокированием средств из Европейского фонда мира. Этот фонд используется для компенсации расходов странам-членам ЕС за переданное Украине оружие. Однако из-за вето Венгрии 6,5 млрд евро остаются заблокированными.

Предыстория:

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  • Топ-дипломат ЕС Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 1 декабря – в первый день начала работы новой Еврокомиссии.
  • 2 декабря Каллас заявила, что для ЕС поддержка Украины – это не благотворительная помощь, а инвестиция в собственную безопасность. Она подчеркнула, что на поддержку Украины следует смотреть через призму безопасности, подчеркнув, что "это не благотворительная помощь, а действительно инвестиция в собственную безопасность".

ЕСоружие
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