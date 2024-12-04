На фронте 192 боевых столкновения: почти половину атак россиян ВСУ отбили на 2-х направлениях

За прошедшие сутки на фронте состоялось 192 боевых столкновения, 88 раз россияне атаковали Покровоское и Кураховское направления, оборону на Курщине враг пытался прорвать на Курщине.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска, Глубокого и в направлении Казачьей Лопани.

Реклама:

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло тринадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Стельмаховки, Колесниковки и Першотравневого.

На Лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Первомайское, Новоегоровка, Грековка, Ямполовка и Терны.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед к Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра.

РЕКЛАМА:

На Торецком направлении враг три раза пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

44 атаки, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Сонцовки, Зари, Дальнего, Курахово, Елизаветовки и Анновки оккупанты 44 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времовском направлении наши защитники остановили 25 атак противника в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного, Макаровки и Новодаровки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения четыре раза пытались продвинуться в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес пять авиаударов, применив шесть управляемых авиабомб; также украинские защитники отбили тридцать вражеских атак.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.