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Республиканцы в Сенате разделились относительно кандидата от Трампа на должность главы Пентагона – СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 4 декабря 2024, 09:12
Республиканцы в Сенате разделились относительно кандидата от Трампа на должность главы Пентагона – СМИ
Пит Хегсет, фото: Getty Images

По данным телеканала, по меньшей мере шестеро сенаторов-республиканцев не поддерживают кандидатуру Пита Гегсета на должность главы Пентагона, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Отмечается, сенаторы обеспокоены из-за обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Гегсета, а также сообщений о его возможном злоупотреблении алкоголем и финансовой халатности.

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Телеканал отмечает, что для того, чтобы быть утвержденным в должности, Гегсет может позволить потерять только три голоса сенаторов-республиканцев при условии, что все сенаторы от Демократической партии проголосуют против него.

Сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст заявила, что не поддерживает кандидатуру Хегсета и планирует расспросить его об обвинениях в его адрес.

"Мы просто собираемся провести действительно откровенный и тщательный разговор", – сказала Эрнст.

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В свою очередь несколько сенаторов-республиканцев продолжают преуменьшать значение обвинений в адрес Хегсета, заявляя, что они поддерживают прерогативу Трампа выбирать собственную администрацию.

Что предшествовало:

Подробнее – в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну

СШАТрамп
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