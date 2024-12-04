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Премьер Швеции отменил поездку в Южную Корею из-за ситуации с военным положением

Среда, 4 декабря 2024, 09:06
Премьер Швеции отменил поездку в Южную Корею из-за ситуации с военным положением
Фото иллюстративное с pixabay.com

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отложил свой запланированный визит в Южную Корею, где президент Юн Сок Йоль сначала объявил военное положение, а затем заявил, что отменит его.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet

Прямая речь представителя Кристерссона Тома Самуэльссона: "В свете происходящих событий, мы решили отложить визит".

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Детали: Он добавил, что Швеция внимательно следит за событиями в Южной Корее, а посольство страны в Сеуле находится в контакте с южнокорейскими властями. Самуэльссон также отметил, что утром 4 декабря глава правительства Швеции свяжется с южнокорейской стороной.

Издание отмечает, что сейчас думают над возможной новой датой визита Кристерссона в Южную Корею.

Предыстория

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  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
  • После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
  • В США заявили, что следят за ситуацией в Южной Корее ожидают выполнения решения парламента об отмене военного положения.

ШвецияЮжная Кореядипломатические отношения
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