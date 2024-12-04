Премьер Швеции отменил поездку в Южную Корею из-за ситуации с военным положением

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отложил свой запланированный визит в Южную Корею, где президент Юн Сок Йоль сначала объявил военное положение, а затем заявил, что отменит его.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet

Прямая речь представителя Кристерссона Тома Самуэльссона: "В свете происходящих событий, мы решили отложить визит".

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Детали: Он добавил, что Швеция внимательно следит за событиями в Южной Корее, а посольство страны в Сеуле находится в контакте с южнокорейскими властями. Самуэльссон также отметил, что утром 4 декабря глава правительства Швеции свяжется с южнокорейской стороной.

Издание отмечает, что сейчас думают над возможной новой датой визита Кристерссона в Южную Корею.

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