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Трамп может назначить главой Пентагона губернатора Флориды – СМИ

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 4 декабря 2024, 10:01
Трамп может назначить главой Пентагона губернатора Флориды – СМИ
Рон Десантис, фото из его facebook

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть на должность главы Пентагона губернатора Флориды Рона Десантиса вместо предложенного ранее ведущего Fox News Пита Гегсета.

Источник: The Wall Street Journal, "Европейская правда"

Детали: В публикации говорится, что Трамп решил сменить кандидата на должность главы Пентагона в связи с увеличением количества обвинений в адрес Гегсета.

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Союзники Трампа все чаще думают, что Гегсет может не выдержать дальнейших проверок, по словам людей, близких к команде избранного президента.

Источники издания рассказывают, что ближайшие 48 часов будут решающими для его судьбы.

Десантис был в предварительном списке потенциальных кандидатов на должность министра обороны, который чиновники переходного периода представили избранному президенту, но в итоге Трамп выбрал Гегсета.

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Но поскольку выдвижение Гегсета сталкивается с проблемами, этот список снова реанимировали, и Десантис оказался среди тех, кого рассматривает Трамп, сказали источники.

По словам одного из собеседников, обсуждение находится на ранней стадии, и Трамп упоминал имя Десантиса в случайных беседах с гостями в своем поместье Мар-а-Лаго.

По словам собеседников, Трамп может решить не выбирать Десантиса и выбрать другую замену, если кандидатура Гегсета провалится.

Другой потенциальный кандидат на должность министра обороны, которого обсуждали союзники Трампа, по словам людей, знакомых с этим вопросом, – Элбридж Колби, бывший сотрудник Пентагона и союзник избранного вице-президента Джей Ди Вэнса.

Трамп также рассматривает кандидатуру сенатора Джони Эрнст, добавляют источники.

В то же время, как указано, некоторые из окружения Трампа сильно недолюбливают Десантиса, и это может свести на нет все его шансы на замену Гегсета.

Ранее сообщалось, что некоторые американские сенаторы от Республиканской партии не поддерживают кандидатуру Пита Гегсета, выдвинутого на должность главы Пентагона.

СМИ ранее сообщали, что в команде Трампа появилось беспокойство относительно Гегсета из-за обвинений в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.

Также стало известно об обеспокоенности в Пентагоне из-за кандидатуры Гегсета.

Подробнее – в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.

СШАТрамп
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