Украина получит два противоминных корабля от Нидерландов
Среда, 4 декабря 2024, 10:28
Нидерланды официально сообщили о передаче Украине двух противоминных кораблей Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов
Детали: Как отметили в ведомстве, недавно 35 украинцев завершили обучение на борту голландского "охотника за минами" Zr.Ms. Makkum.
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Подготовка будущего экипажа длилась более двух месяцев и уже завершилась.
В рамках подготовки другие страны-союзники по НАТО предоставили инструкторов и переводчиков.
Технический персонал параллельно проходит подготовку в Академии ВМС в Бельгии.
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Вместе с бельгийскими и британскими кораблями эти голландские "охотники за минами" формируют начало противоминного потенциала Украины, отметили в Минобороны.
Что предшествовало:
- В конце ноября в Литве прошла девятая встреча коалиции по разминированию Украины, на которой участники из 14 стран обсудили планы на 2025-2034 годы.
- Также сообщалось, что в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.