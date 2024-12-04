Украина получит два противоминных корабля от Нидерландов

Нидерланды официально сообщили о передаче Украине двух противоминных кораблей Zr.Ms. Makkum и Vlaardingen.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов

Детали: Как отметили в ведомстве, недавно 35 украинцев завершили обучение на борту голландского "охотника за минами" Zr.Ms. Makkum.

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Подготовка будущего экипажа длилась более двух месяцев и уже завершилась.

В рамках подготовки другие страны-союзники по НАТО предоставили инструкторов и переводчиков.

Технический персонал параллельно проходит подготовку в Академии ВМС в Бельгии.

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Вместе с бельгийскими и британскими кораблями эти голландские "охотники за минами" формируют начало противоминного потенциала Украины, отметили в Минобороны.

Что предшествовало: