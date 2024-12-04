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Из-за дроновой атаки в Винницкой и Черниговской областях горели дома, авто и хозяйственные постройки

Станислав ПогориловСреда, 4 декабря 2024, 11:07
Из-за дроновой атаки в Винницкой и Черниговской областях горели дома, авто и хозяйственные постройки
Фото: Винницкая ОВА

В ночь на 4 декабря беспилотники российских захватчиков попали по частным домам в Винницкой и Черниговской областях, в результате чего загорелись пожары и произошли разрушения.

Источник: Винницкая ОВА в Telegram, председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, ГСЧС в Telegram

Детали: Сообщается, что в Винницкой области в Гайсинском районе в результате падения БПЛА загорелся частный жилой дом.

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"В доме проживало пять человек, из них трое детей. К счастью, семья, 34-летние муж и жена и трое их детей 7, 9 и 12 лет, успели выбежать из дома и не пострадали", - отметила заместитель начальника ОГА Наталья Заболотная.

 

Частично произошло разрушение самого дома, автомобиля и хозяйственных построек. Спасатели ликвидировали пожар.

 

На Черниговщине дрон-камикадзе попал во двор в селе Черниговского района. Обломками были повреждены дома - без жертв.

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Что предшествовало: В ночь на 4 декабря российские оккупанты атаковали Украину ракетой Х-59/69 и 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, удалось сбить 29 вражеских дронов, 18 - потеряно, 1 - направился на оккупированные территории.

беспилотникиВинницкая областьЧерниговская областьвойна
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