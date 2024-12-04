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Російські безпілотники вдарили по Херсону та його околицях, є поранені

Анастасия ПроцСреда, 4 декабря 2024, 11:17
Російські безпілотники вдарили по Херсону та його околицях, є поранені
Иллюстративное фото: Getty Images

Российская армия утром 4 декабря нанесла удар беспилотниками по Херсону и поселку Киндийка неподалеку, в результате атаки ранены двое мужчин в возрасте 64 и 56 лет.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Дословно: "Около 9.30 российские оккупанты с беспилотника атаковали Киндейку".

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Детали: Сообщается, что в результате этой вражеской атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 64-летний мужчина. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Впоследствии Мрочко сообщил, что оккупанты также сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадал 56-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого предплечья. Сейчас пострадавший в больнице, его обследуют врачи.

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