Украина получит от Дании 6 млн евро на восстановление поврежденной энергетики
Дания предоставит 6 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которую повредили российские оккупанты.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал
Детали: О новом пакете помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины сообщила министр по европейским делам Дании Мария Бьерре Хольст во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции Украины Ольгой Стефанишиной.
Отмечается, что 6 млн евро направят в Фонд энергетической поддержки Украины.
Во время встречи, стороны также обсудили вопросы, связанные с процессом расширения Европейского Союза, вступлением Украины в ЕС, а также трансформаций, необходимых на этом пути.
Предыстория:
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 4 ноября объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.
- В конце ноября стало известно, что федеральное министерство экономики Германии предоставляет еще 65 млн евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.
- Также 27 ноября, на фоне повреждения объекта критической инфраструктуры в Тернопольской области, США направили в Тернополь помощь для обеспечения поставок тепла и воды для домохозяйств и важных объектов.