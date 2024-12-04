Украина получит от Дании 6 млн евро на восстановление поврежденной энергетики  

Дания предоставит 6 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которую повредили российские оккупанты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Правительственный портал

Детали: О новом пакете помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины сообщила министр по европейским делам Дании Мария Бьерре Хольст во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции Украины Ольгой Стефанишиной.

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Отмечается, что 6 млн евро направят в Фонд энергетической поддержки Украины.

Во время встречи, стороны также обсудили вопросы, связанные с процессом расширения Европейского Союза, вступлением Украины в ЕС, а также трансформаций, необходимых на этом пути.

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