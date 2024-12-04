Верховный суд подтвердил приговор двум экс-"беркутовцам", которые избили евромайдановца

Верховный суд оставил в силе приговор двум экс-сотрудникам батальона милиции особого назначения "Беркут" Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохоню.

Источник: пресс-служба ВС, Адвокатская совещательная группа

Детали: Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций в части назначения наказания, согласно которым экс-правоохранители признаны виновными в превышении власти и служебных полномочий (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции закона Украины от 7 апреля 2011 года № 3207-VI)).

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Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Как сообщает Адвокатская совещательная группа, речь идет о первых осужденных за разгон студенческого Майдана "беркутовцах" Эйсмонте и Мохоне.

Отмечается, что кроме того, согласно решениям судов бывшие сотрудники спецподразделения признаны виновными в препятствовании мирным собраниям и служебном подлоге, при этом в этой части они освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности.

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Как установили суды, 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двое командиров отделений взвода оперативной роты полка милиции особого назначения "Беркут" подбежали к участнику мирного собрания, который в результате давки упал возле монумента Независимости.

Они схватили потерпевшего за руки и ноги, протащили несколько метров в направлении улицы Институтской, после чего подняли на ноги, применив физическое насилие, вывели потерпевшего за пределы территории Майдана Независимости. В дальнейшем задержанного участника мирного собрания доставили в районное управление милиции, где составили протоколы об административном задержании и об административном правонарушении.

Кассационную жалобу потерпевшего суд удовлетворил частично, при этом сумма морального вреда увеличилась с 50 до 400 тысяч гривен.

Указано, что полный текст постановления ККС ВС будет объявлен 9 декабря 2024 года в 16:00.

Что предшествовало: Бывших "беркутовцев" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня Шевченковский районный суд Киева в 2021 году приговорил к реальному сроку - трем годам лишения свободы за силовой разгон студенческого Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.