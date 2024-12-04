МИД Чехии: Россия может стоять за сотней подозрительных инцидентов в Европе
Среда, 4 декабря 2024, 11:56
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия может быть причастна к сотне подозрительных инцидентов в Европе в течение 2024 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Как отметил Липавский, до сотни "подозрительных инцидентов" в Европе в этом году могут быть связаны с Россией.
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Прямая речь: "В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния. Мы должны послать мощный сигнал Москве, что с этим мы не будем мириться".
Предыстория:
- Недавно в британском правительстве предупредили, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".
- Сообщалось также, что Швеция и Норвегия отказываются от плановсоздания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.
- Учитывая риски безопасности, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Альянса должны будут тратить около 3% своего валового внутреннего продукта на оборону.