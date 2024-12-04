МИД Чехии: Россия может стоять за сотней подозрительных инцидентов в Европе

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия может быть причастна к сотне подозрительных инцидентов в Европе в течение 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Как отметил Липавский, до сотни "подозрительных инцидентов" в Европе в этом году могут быть связаны с Россией.

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Прямая речь: "В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния. Мы должны послать мощный сигнал Москве, что с этим мы не будем мириться".

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