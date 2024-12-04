Министр обороны Южной Кореи извинился за идею военного положения и подал в отставку

Министр обороны Ким Ён Хён извинился за то, что вызвал беспокойство общественности из-за попытки президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, и подал в отставку.

Источник: Yonhap

Детали: Именно Ким Ён Хён предложил президенту объявить в стране военное положение. Юн объявил чрезвычайное военное положение в неожиданном заявлении вечером 3 декабря, но впоследствии отменил его через несколько часов после того, как подконтрольное оппозиции Национальное собрание проголосовало за его отклонение.

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Прямая речь Ким: "Я предложил президенту уйти в отставку, взяв на себя ответственность за все потрясения, вызванные чрезвычайным военным положением".

Предыстория: