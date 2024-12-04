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Министр обороны Южной Кореи извинился за идею военного положения и подал в отставку

Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 12:51
Министр обороны Южной Кореи извинился за идею военного положения и подал в отставку
Ким Ён Хён. фото Getty Images

Министр обороны Ким Ён Хён извинился за то, что вызвал беспокойство общественности из-за попытки президента Юн Сок Ёля ввести военное положение, и подал в отставку.

Источник: Yonhap

Детали: Именно Ким Ён Хён предложил президенту объявить в стране военное положение. Юн объявил чрезвычайное военное положение в неожиданном заявлении вечером 3 декабря, но впоследствии отменил его через несколько часов после того, как подконтрольное оппозиции Национальное собрание проголосовало за его отклонение.

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Прямая речь Ким: "Я предложил президенту уйти в отставку, взяв на себя ответственность за все потрясения, вызванные чрезвычайным военным положением".

Предыстория: 

  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи заявила, что планирует обвинить президента в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Южная Корея
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