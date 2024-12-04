В МИД объяснили, что Украина не откажется от соглашений по безопасности, потому что они не являются альтернативой НАТО
Заявление Украины о том, что единственным допустимым форматом гарантий безопасности является полноценное членство в НАТО, не противоречит тем соглашениям по безопасности между Украиной и государствами-партнерами, которые есть сегодня.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги на полях министерской встречи НАТО
Прямая речь Сибиги: "Никакая это не альтернатива. Это дорога (к вступлению)... это инструмент и элемент усиления как помощи Украине сейчас, так и на нашем пути в НАТО".
Детали: Глава МИД считает двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и партнерами полезными для достижения стратегической цели – вступления в Альянс.
"Эти соглашения усиливают нас на пути в НАТО, в каждом соглашении это отмечается", – сказал он.
Сибига также напомнил, что недавнее заявление МИД определило официальной позицией неприемлемость каких-либо гарантий безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО, однако, как и писала ранее "ЕвроПравда", соглашения по безопасности не подпадают под это определение.
Предыстория:
- Как сообщала "Европейская правда", 2 декабря МИД обнародовал заявление о неприемлемости гарантий безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО.
- Впрочем, после заседания Андрей Сибига заявил, что Украина не педалирует вступление в НАТО во время войны.
Подробно о переговорах в Брюсселе читайте в статье "Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло"