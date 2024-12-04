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Умеров: В каждой бригаде ВСУ появится новая должность

Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 15:13
Умеров: В каждой бригаде ВСУ появится новая должность
Рустем Умеров. фото МОУ

Министерство обороны вводит новую штатную должность в Вооруженных силах - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в соцсетях

Прямая речь: "Подписал приказ, который вводит новую штатную должность в каждой бригаде Вооруженных сил Украины - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг.

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Эти специалисты будут отвечать за планирование и организацию закупок, подготовку тендерной документации, анализ рынка, поиск поставщиков, отбор и оценку предложений. Благодаря этому закупки для наших подразделений будут осуществляться быстро, прозрачно и с учетом реальных потребностей воинов".

Детали: По словам Умерова, отдельной задачей для уполномоченного будет - устранить конфликт интересов. По мнению главы МОУ, новая должность позволит разграничить боевые обязанности военных и задачи, связанные с закупками.

Вооруженные силыМиноборонывойна
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