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В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные боеприпасы по немецкому вертолету – СМИ

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 4 декабря 2024, 15:23
В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные боеприпасы по немецкому вертолету – СМИ
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство DPA от источников в Брюсселе узнало, что экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные боеприпасы по немецкому военному вертолету во время операции ВВС Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Детали: Министр иностранных дел Анналена Бербок кратко упомянула об этом инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не предоставила никаких подробностей.

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Как узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе, немецкий вертолет выполнял разведывательную миссию, когда экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.

Дополнительные обстоятельства инцидента пока не сообщаются.

Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях. Бербок отметила, что Балтийским морем неоднократно проходят корабли, которые участвуют в обходе санкций из-за российской захватнической войны против Украины.

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Бербок также объявила, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причина - увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Предыстория:

  • В середине ноября в шведской экономической зоне в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией.
  • Правоохранители этих стран начали расследование, и подозрение, по неофициальной пока информации, пало на китайский сухогруз Yi Peng3, который мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить кабели.
  • Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил официальный запрос в Китай с просьбой сотрудничать в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море.

ГерманияРосcия
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