В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные боеприпасы по немецкому вертолету – СМИ
Агентство DPA от источников в Брюсселе узнало, что экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные боеприпасы по немецкому военному вертолету во время операции ВВС Германии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt
Детали: Министр иностранных дел Анналена Бербок кратко упомянула об этом инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не предоставила никаких подробностей.
Как узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе, немецкий вертолет выполнял разведывательную миссию, когда экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.
Дополнительные обстоятельства инцидента пока не сообщаются.
Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях. Бербок отметила, что Балтийским морем неоднократно проходят корабли, которые участвуют в обходе санкций из-за российской захватнической войны против Украины.
Бербок также объявила, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причина - увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.
Предыстория:
- В середине ноября в шведской экономической зоне в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией.
- Правоохранители этих стран начали расследование, и подозрение, по неофициальной пока информации, пало на китайский сухогруз Yi Peng3, который мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить кабели.
- Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил официальный запрос в Китай с просьбой сотрудничать в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море.