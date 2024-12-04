Войска РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона: собрали 300 катеров
Российские войска постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении, пытаясь закрепиться на островной зоне.
Источник: спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в комментарии "Суспільному"
Прямая речь: "Они имеют цель захватить определенный плацдарм, удерживать его и стянуть туда больше наших сил и средств. Все эти штурмы заканчиваются ничем. Все они безрезультатны. Враг несет только потери".
Детали: Волошин сообщил, что по данным разведки, россияне сейчас тренируют форсировочные штурмовые группы на полигонах на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
"Они привлекают к этим тренировкам катера так называемой Днепровской флотилии, дивизион которых был переброшен на Тендровскую и Кинбурнскую косу еще в начале осени. Они отрабатывают элементы, скажем, форсирования водных преград, переправу десантных групп, но это для штурмов и форсирований малыми группами пехоты", - отметил офицер.
Волошин подтвердил, что командованию Вооруженных сил Украины известна информация о накоплении врагом 300 катеров. По словам военного, Силы обороны готовы противодействовать любому развитию ситуации.
Ранее руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказывая о ситуации в Херсоне в интервью Financial Times сказал, что "Россия хочет начать здесь еще одно наступление" и добавил, что российские силы собрали "300 лодок для пересечения реки".