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Украина рассчитывает как можно быстрее получить новое ПВО для ядерных объектов – МИД

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоСреда, 4 декабря 2024, 16:15
Украина рассчитывает как можно быстрее получить новое ПВО для ядерных объектов – МИД
Сибига. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил об успешных переговорах с государствами НАТО о поставках новых средств противовоздушной обороны.

Источник: Сибига на полях министерской встречи НАТО, корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя 

Детали: Министр заявил, что из-за усиления российских воздушных атак "усилия дипломатической службы направлены на усиление ПВО", а также подтвердил обнародованную накануне информацию о "19 стратегических объектах", в том числе объектов ядерной энергетики, которые нуждаются в защите.

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"Я проинформировал партнеров о том, что Россия атаковала объекты нашей ядерной энергетической инфраструктуры. Россия провоцирует ядерный инцидент с глобальными последствиями, это большая опасность не только для Украины, здесь расстояния не помогут", – пояснил он.

Министр напомнил, что в новом запросе речь идет о комплексах NASAMS, IRIS-T и Hawk, которые будут защищать конкретные объекты. Украина обратилась к государствам, имеющим в распоряжении эти комплексы.

"Время играет ключевую роль, и наша цель – до конца года поставить эти системы для защиты конкретных объектов. Партнеры попросили дополнительную информацию, мы ее предоставляем", – рассказал Сибига.

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Министр также проинформировал, что кроме двусторонних переговоров, состоялось обсуждение по поставкам ПВО для защиты украинской энергетики в формате Совета Украина-НАТО. "Я благодарен генсеку Марку Рютте, который сфокусировал на этом вопросе значительную часть обсуждения", – заявил он, добавив, что рассчитывает на принятие решений, о которых запрашивала Украина.

Подробно о переговорах в Брюсселе читайте в статье "Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".

НАТОПВОУкраина
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