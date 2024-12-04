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В Польше предлагают наказывать за отрицание "преступлений украинских формирований" на Волыни

Иванна Костина, Александр ШумилинСреда, 4 декабря 2024, 16:46
В Польше предлагают наказывать за отрицание преступлений украинских формирований на Волыни
Фото: Getty Images

В Польше оппозиционная партия "Право и справедливость" внесла в Сейм законопроект, который имеет целью облегчить уголовное преследование за отрицание преступлений против поляков на Волыни.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Niezalezna.pl

Детали: Депутаты "Права и справедливости" внесли в Сейм проект закона о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и Уголовный кодекс.

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Проект предлагает уточнить перечень преступлений, которые расследует Институт национальной памяти - Комиссия по преследованию преступлений против польского народа.

В соответствующее законодательство хотят добавить фразу "преступления членов и коллаборационистов Организации украинских националистов фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (УПА), а также других украинских формирований, которые сотрудничали с немецким Третьим рейхом".

Закон также определит конкретные организации, которые стояли за Волынской трагедией.

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"Целью предлагаемой поправки является предотвращение распространения лжи о преступлениях геноцида на Волыни... а также прекращение героизации идеологии Организации украинских националистов бандеровской фракции (ОУН-Б) и Украинской повстанческой армии (УПА)", – говорится в обосновании.

По мнению авторов проекта, сразу после Второй мировой войны "началось создание ложной интерпретации событий, уничтожение и фальсификация доказательств, отрицание, сокрытие и замалчивание преступлений, а также выдвижение оправданий для них".

"Сегодняшняя Украина продолжает проводить историческую политику, которая отрицает факт и, в частности, масштабы геноцида, совершенного ОУН-Б и Украинской повстанческой армией.

В Польше ее придерживаются как представители высшей украинской власти, так и отдельные граждане Украины или граждане Польши украинского происхождения, которые иногда публично выступают в Польше с речами и поют песни, прославляя преступников ОУН(Б) и Украинской повстанческой армии, в частности Степана Бандеру", – утверждают авторы инициативы, вспоминая заявления тогдашнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которые вызвали возмущение в Польше.

По их словам, это тем более вопиюще, если учесть, что с 24 февраля 2022 года Польша и поляки оказали и оказывают Украине и украинцам огромную военную, материальную и гуманитарную помощь, стоимость которой уже составляет несколько десятков миллиардов злотых.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов остается камнем преткновения в двусторонних отношениях. Но в конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

ПольшаисторияВолынь
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