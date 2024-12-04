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В Грузии полиция обыскала офисы оппозиции и задержала одного из ее лидеров

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 4 декабря 2024, 16:57
В Грузии полиция обыскала офисы оппозиции и задержала одного из ее лидеров
протесты в Грузии. Иллюстративное фото: Getty Images

В Тбилиси правоохранители провели обыски в офисах нескольких оппозиционных партий и задержали лидера партии "Коалиция за перемены" Ника Гвамария и члена этой партии Гела Хасая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Обыски проходят в офисах "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, и "Коалиции за перемены", которую возглавляет Ника Гварамия. 

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Также обыски прошли в офисах партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа". Гварамию задержали, когда он находился рядом.

Задержали также однопартийца Гварамии Гелу Хасая.

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Грузияполицияоппозиция
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