В Грузии полиция обыскала офисы оппозиции и задержала одного из ее лидеров

В Тбилиси правоохранители провели обыски в офисах нескольких оппозиционных партий и задержали лидера партии "Коалиция за перемены" Ника Гвамария и члена этой партии Гела Хасая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Обыски проходят в офисах "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, и "Коалиции за перемены", которую возглавляет Ника Гварамия.

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Также обыски прошли в офисах партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа". Гварамию задержали, когда он находился рядом.

Задержали также однопартийца Гварамии Гелу Хасая.

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