В Грузии полиция обыскала офисы оппозиции и задержала одного из ее лидеров
Среда, 4 декабря 2024, 16:57
В Тбилиси правоохранители провели обыски в офисах нескольких оппозиционных партий и задержали лидера партии "Коалиция за перемены" Ника Гвамария и члена этой партии Гела Хасая.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"
Детали: Обыски проходят в офисах "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, и "Коалиции за перемены", которую возглавляет Ника Гварамия.
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Также обыски прошли в офисах партий "Гирчи-больше свободы" и "Дроа". Гварамию задержали, когда он находился рядом.
Задержали также однопартийца Гварамии Гелу Хасая.
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Предыстория:
- В Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС. Вечером 3 декабря силовики снова начали жесткий разгон протестующих.
- Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.
- Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".