Блинкен обещает, что в ближайшее время Украина получит $50 млрд от ЕС и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас завершается процедура передачи Украине средств, которые будут получены за счет замороженных активов.

Источник: Блинкен в комментарии журналистам после завершения министерского заседания Альянса, цитирует "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь отметил, что есть скоординированный план США и Евросоюза по быстрой передаче денег Украине.

Реклама:

"Сейчас мы на основе замороженных (российских) активов должны получить 50 миллиардов долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в последующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на некоторое время, в следующем году", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", Блинкен в Брюсселе также объявил, что США намерены передать ВСУ и Украине в целом максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренные 61 млрд долларов "до последнего цента" до завершения каденции Байдена.

Передача Украине 50 млрд укладывается в эту концепцию действий США.

РЕКЛАМА:

Блинкен добавил, что это один из трех элементов, важных для успеха Украины. "Мы фокусируемся на практических вещах в помощи Украине, на трех вопросах. Первое – убедиться, что у нее есть деньги, ресурсы, необходимые, чтобы поддерживать ее экономику. Второе – это поддерживать оборону. Третье – это мобилизация", – заявил он.

Что предшествовало: Во время встречи в Брюсселе подтвердился визит Андрея Ермака в США на встречу с командой Трампа.

Подробно о переговорах читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".