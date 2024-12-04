Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен обещает, что в ближайшее время Украина получит $50 млрд от ЕС и США

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 18:06
Блинкен обещает, что в ближайшее время Украина получит $50 млрд от ЕС и США
Блинкен. фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас завершается процедура передачи Украине средств, которые будут получены за счет замороженных активов.

Источник: Блинкен в комментарии журналистам после завершения министерского заседания Альянса, цитирует "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь отметил, что есть скоординированный план США и Евросоюза по быстрой передаче денег Украине.

Реклама:

"Сейчас мы на основе замороженных (российских) активов должны получить 50 миллиардов долларов, которые пойдут в Украину. Эти деньги пойдут от нас в последующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на некоторое время, в следующем году", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", Блинкен в Брюсселе также объявил, что США намерены передать ВСУ и Украине в целом максимально разрешенный бюджетом США объем помощи, выбрав предусмотренные 61 млрд долларов "до последнего цента" до завершения каденции Байдена.

Передача Украине 50 млрд укладывается в эту концепцию действий США.

РЕКЛАМА:

Блинкен добавил, что это один из трех элементов, важных для успеха Украины. "Мы фокусируемся на практических вещах в помощи Украине, на трех вопросах. Первое – убедиться, что у нее есть деньги, ресурсы, необходимые, чтобы поддерживать ее экономику. Второе – это поддерживать оборону. Третье – это мобилизация", – заявил он.

Что предшествовало: Во время встречи в Брюсселе подтвердился визит Андрея Ермака в США на встречу с командой Трампа.

Подробно о переговорах читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".

помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg

СМИ: Россия вероятно начала выводить свои войска из Сирии

Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC

Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области

Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники

Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки

Все новости...
помощь Украине
Рютте объяснил, какой видит цель большей помощи НАТО Украине
США планируют передать Украине помощь на всю сумму в $61 млрд до конца срока Байдена
Украина получит от Дании 6 млн евро на восстановление поврежденной энергетики  
Последние новости
07:22
Силы ПВО обезвредили около десятка дронов, которые угрожали столице – КГВА
07:14
обновляетсяАрмия РФ с вечера атакует Украину ударными беспилотниками
07:02
Норвегия будет обучать украинских пилотов F-16 в Португалии
06:30
ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины
05:32
Вблизи Южно-Украинской АЭС пролетали воздушные цели – МАГАТЭ
04:30
ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg
03:50
Умеров обсудил с еврокомиссаром по обороне подготовку бригад стратегического резерва
03:20
Литовская спортсменка снялась с ЧМ из-за футболки с надписью "Make Russia small again"
02:30
Премьер Финляндии о риске войны: Мы готовы к худшему
02:00
ОбновленоВ КГВА опровергли информацию о падении обломков вражеского беспилотника в столице
Все новости...
Реклама:
Реклама: