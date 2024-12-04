Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнего подозреваемого пассажира суд отправил под домашний арест

В Днепре суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 17-летнему пассажиру BMW, который 1 декабря спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Источник: Суспільне

Дословно: "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста... Также несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны".

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Детали: 17-летнего пассажира BMW подозревают в неоказании помощи пострадавшим во время смертельной аварии, в которой погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека получили травмы.

Следователь во время заседания заявил о давлении на подозреваемого. По словам отца, его несовершеннолетнему сыну поступали угрозы на мобильный телефон.

Также мужчина пояснил, что автомобиль BMW, который попал в ДТП, принадлежит ему, и добавил, что передал авто в пользование 19-летнему приятелю сына, который был за рулем 1 декабря.

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17-летний подозреваемый отказался признавать свою вину и утверждает, что является одним из пострадавших в аварии.

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