Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнего подозреваемого пассажира суд отправил под домашний арест
В Днепре суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 17-летнему пассажиру BMW, который 1 декабря спровоцировал смертельное ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
Источник: Суспільне
Дословно: "Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста... Также несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны".
Детали: 17-летнего пассажира BMW подозревают в неоказании помощи пострадавшим во время смертельной аварии, в которой погибла 10-летняя девочка, а еще четыре человека получили травмы.
Следователь во время заседания заявил о давлении на подозреваемого. По словам отца, его несовершеннолетнему сыну поступали угрозы на мобильный телефон.
Также мужчина пояснил, что автомобиль BMW, который попал в ДТП, принадлежит ему, и добавил, что передал авто в пользование 19-летнему приятелю сына, который был за рулем 1 декабря.
17-летний подозреваемый отказался признавать свою вину и утверждает, что является одним из пострадавших в аварии.
Предыстория:
- 1 декабря 2024 года 19-летний водитель, управляя автомобилем BMW в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".
- 3 декабря суд арестовал его на 60 суток.
- В автомобиль BMW вместе с ним был 17-летний товарищ, которому следователи сообщили о подозрении в неоказании помощи пострадавшим.