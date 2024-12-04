Пророссийский кандидат в президенты Румынии угрожает остановить помощь Украине

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску заявил, что в случае победы на выборах он запретит продолжение экспорта украинского зерна через его страну и дальнейшую военную помощь официальному Киеву.

Источник: Джорджеску в интервью Reuters, цитирует "Европейская правда"

Детали: С тех пор как Россия вторглась в Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, помогала в тренировке украинских пилотов и передала Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.

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Все это прекратится, если он победит, сказал Джорджеску в среду 4 декабря.

"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте", – заявил он.

"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", – отметил кандидат в президенты.

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Что предшествовало: Джорджеску – известный ультраправыми и антизападными взглядами – сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии, набрав более 22% голосов.

Согласно опросу в день парламентских выборов 1 декабря, во втором туре он также побеждает соперницу, проевропейскую кандидатку Елену Ласкони.

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