20 раз российская армия атаковала Никопольщину: есть погибшая и пострадавший

В течение 4 декабря российская армия 20 раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области: погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Источник: Днепропетровская ОВА

Прямая речь: "Россияне убили 88-летнюю женщину, ударив дроном-камикадзе по Никополю.

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Есть в районе и пострадавший, в Мировской общине. По ней агрессор также попал беспилотником. 64-летний мужчина получил осколочное ранение и ушиб".

Детали: В общем армия РФ целилась по райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской громадах. Атаковала дронами-камикадзе, артиллерией, сбрасывала боеприпасы с БпЛА.

Повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 3 парника, газопровод. Повреждены служебная машина и легковушка.