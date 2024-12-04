Спикер Джонсон не будет ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд помощи Украине
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации 46-го президена США Джо Байдена с дополнительными 24 миллиардами на помощь Украине.
Источник: Джонсон на брифинге 4 декабря, цитирует "Европейская правда"
Детали: На вопрос о том, будет ли вынесен на голосование запрос Байдена о дополнительных средствах в поддержку Украины, Джонсон ответил, что "не планирует этого делать".
"В Украине ежечасно происходят изменения, и я думаю, что, как мы и прогнозировали, и как я говорил всем вам за несколько недель до выборов, если Дональд Трамп будет избран, это изменит динамику российской войны против Украины", – сказал спикер.
"Поэтому не Джо Байдену принимать соответствующие решения. Сейчас у нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего относительно всего этого", – добавил он.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.
- В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.
- Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.