Спикер Джонсон не будет ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации 46-го президена США Джо Байдена с дополнительными 24 миллиардами на помощь Украине.

Источник: Джонсон на брифинге 4 декабря, цитирует "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, будет ли вынесен на голосование запрос Байдена о дополнительных средствах в поддержку Украины, Джонсон ответил, что "не планирует этого делать".

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"В Украине ежечасно происходят изменения, и я думаю, что, как мы и прогнозировали, и как я говорил всем вам за несколько недель до выборов, если Дональд Трамп будет избран, это изменит динамику российской войны против Украины", – сказал спикер.

"Поэтому не Джо Байдену принимать соответствующие решения. Сейчас у нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего относительно всего этого", – добавил он.

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