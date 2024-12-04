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Россияне ударили КАБом по Купянску, погиб 40-летний мужчина

Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 19:32
Россияне ударили КАБом по Купянску, погиб 40-летний мужчина
Фото - Getty Images

Российские войска 4 декабря ударили КАБом по городу Купянск на Харьковщине, погиб 40-летний мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупанты ударили КАБом по г. Купянск. Армия РФ попала в жилой дом. К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс".

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Детали: Разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов.

Харьковская областьвойнабоевые действия
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