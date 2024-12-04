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Глава МИД Украины Сибига едет на встречу ОБСЕ, где будет Лавров

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 19:48
Глава МИД Украины Сибига едет на встречу ОБСЕ, где будет Лавров
коллаж УП

Министерство иностранных дел Украины анонсировало визит своего главы Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где будет присутствовать и глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: "Европейская правда" с сообщением на сайт украинского МИД

Детали: Сибига, как отмечается, совершит визит на Мальту 4-5 декабря "для участия в 31-м ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ".

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"Глава МИД выступит на пленарной сессии министерского заседания ОБСЕ и проведет ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран-партнеров Украины", – анонсировали в ведомстве.

Там добавили, что глава украинской дипломатии сосредоточится на российской агрессии против Украины, ее последствиях для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами и необходимости достижения "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

Предыстория:

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  • Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но будет участвовать в министерской встрече ОБСЕ на Мальте. Это станет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны.
  • По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

В прошлом году главу российского МИД впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").

МИДРосcиявойнаОБСЕ
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