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Зеленский: Буданов доложил о намерениях РФ на ближайшее время

Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 20:18
Зеленский: Буданов доложил о намерениях РФ на ближайшее время
Кирилл Буданов. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о намерениях государства-агрессора России на ближайшее время.

Источник: обращение главы государства, распространенное в соцсетях

Прямая речь: "Был доклад руководителя ГУР. Буданов доложил о российских намерениях на ближайшее время и по ситуации в Сирии - то, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства".

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Детали: Также был доклад по ситуации в Грузии. Зеленский отметил, что поручил подготовить санкционные решения.

ЗеленскийБудановРосcияразведка
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