В Грузии продолжается седьмой день протестов против власти, есть первые задержания

Правоохранители в Тбилиси уже задержали нескольких участников антиправительственных протестов, вызванных решением властей приостановить евроинтеграцию до конца 2028 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Антиправительственная акция протеста в Тбилиси продолжается седьмой день подряд и пока продолжалась без инцидентов.

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В то же время спецназ уже выстроился на тбилисской площади Свободы, а полиция проводила рейды возле станций метро "Руставели" и "Площадь Свободы", задерживая людей, которые шли на протест.

Грузинское Министерство внутренних дел также сообщило о задержании в общей сложности семи человек в рамках обысков в офисах грузинских оппозиционных партий и молодежных движений.

Среди прочего, стало известно о задержании лидера одной из оппозиционных партий "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, которого отвезли в изолятор временного содержания в 30 километрах от Тбилиси.

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Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также читайте взгляд из Тбилиси на антиправительственные протесты.