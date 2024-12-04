Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Грузии продолжается седьмой день протестов против власти, есть первые задержания

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 21:39
В Грузии продолжается седьмой день протестов против власти, есть первые задержания
Фото - Эхо Кавказа

Правоохранители в Тбилиси уже задержали нескольких участников антиправительственных протестов, вызванных решением властей приостановить евроинтеграцию до конца 2028 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Антиправительственная акция протеста в Тбилиси продолжается седьмой день подряд и пока продолжалась без инцидентов.

Реклама:

В то же время спецназ уже выстроился на тбилисской площади Свободы, а полиция проводила рейды возле станций метро "Руставели" и "Площадь Свободы", задерживая людей, которые шли на протест.

Грузинское Министерство внутренних дел также сообщило о задержании в общей сложности семи человек в рамках обысков в офисах грузинских оппозиционных партий и молодежных движений.

Среди прочего, стало известно о задержании лидера одной из оппозиционных партий "Коалиции за перемены" Нику Гварамия, которого отвезли в изолятор временного содержания в 30 километрах от Тбилиси.

РЕКЛАМА:

Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также читайте взгляд из Тбилиси на антиправительственные протесты.

Грузиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия атаковала 132 БПЛА, из них 58 сбиты

ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины

ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg

СМИ: Россия вероятно начала выводить свои войска из Сирии

Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC

Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области

Все новости...
Грузия
Украина готовит санкции в ответ на действия властей Грузии – Зеленский
В Грузии полиция обыскала офисы оппозиции и задержала одного из ее лидеров
В партии власти Грузии угрожают госслужащим, поддержавшим протесты
Последние новости
11:14
Вероятность – более 99%: ученые говорят, что 2024 побьет температурные рекорды
11:06
Вучич говорит об угрозе санкций для сербской нефтяной компании, где акционером является "Газпром"
10:41
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
10:18
Генштаб подтвердил попадание по нефтебазе в Орле
10:00
Как помочь мозгу лучше сохранять воспоминания? В ученых есть ответ
09:50
Немецкий ХДС, который является лидером рейтингов, обещает поддерживать Украину
09:26
По всей Украине полчаса была тревога из-за российского МиГа
09:05
Россия атаковала 132 БПЛА, из них 58 сбиты
08:42
фото, видеоВ парламенте Грузии начинаются "выборы президента", под стенами протест
08:29
Россия убила и ранила восьмерых жителей Херсонщины
Все новости...
Реклама:
Реклама: