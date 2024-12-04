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Правительство Франции уходит в отставку

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 21:43
Правительство Франции уходит в отставку
Фото - Getty Images

Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, в среду, 4 декабря, проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: За предложение левых сил об объявлении вотума недоверия правительству Франции проголосовал 331 депутат, против выступили 289.

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Таким образом, во Франции впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

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Французский премьер применил эту спецпроцедуру для одобрения части проекта бюджета о социальных расходах после недель безуспешных дебатов в парламенте.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

Во Франции в июне 2024 года уже состоялись внеочередные выборы, и следующее голосование может состояться не раньше чем через год.

Поэтому теперь президент Эмманюэль Макрон должен назначить нового премьер-министра, и по данным СМИ, он настроен сделать это как можно быстрее.

Франция
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